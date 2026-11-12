مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية في مالاتيا

أُعلن عن مقتل أربعة عسكريين أتراك كانوا على متن مروحية عسكرية من طراز S-70، سقطت في ولاية مالاتيا جنوبي البلاد.

وأوضحت السلطات أنها أرسلت عددا من فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع مباشرة عمليات البحث والإنقاذ، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات سقوط المروحية والوقوف على أسبابه.



وتعد مروحية S-70 من الطائرات العسكرية متعددة المهام، التي تنتجها شركة "سيكورسكي" الأمريكية، وتعرف في الأمريكية باسم UH-60 ، وهي من المروحيات متوسطة الحجم، المصممة لتنفيذ مهام النقل العسكري والإسناد والعمليات الميدانية.