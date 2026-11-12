ترامب يتناقض من جديد: نسيطر على هرمز ولا نحتاج لاتفاق مع إيران

وقال ، في تصريحات: إن " حصلت على مئات مليارات الدولارات من أموال ، وتسيطر على ، ولا تحتاج إلى إبرام اتفاق معها".وأضاف أنه "طلب من نائبه جيه دي فانس توجيه كامل اهتمامه نحو محاربة الفساد في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون".