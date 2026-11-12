اعلنت الشرطة الأميركية في ، اليوم الخميس، عن إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في واشنطن.







وذكرت الشرطة، انه "4 جرحى على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار في العاصمة".



وتابعت، انه "تعزيزات أمنية في موقع إطلاق النار بالمنطقة الشمالية الغربية من العاصمة".