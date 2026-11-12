واشنطن تكشف حقيقة الطلب من إسرائيل الاستعداد لتجدد الحرب مع إيران

كشف ، الخميس، حقيقة الطلب من الاستعداد لتجدد الحرب مع .

وقالت ، "التقارير عن طلبنا من الاستعداد لتجدد الحرب مع مجرد تكهن".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.