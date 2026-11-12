مصرع 14 شخصا وإصابة 30 بحادث مروري في الفجيرة

وأفادت الوزارة في البيان بأن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدة حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.