ترامب: إيران فقدت السيطرة على هرمز ولن أتردد بإجراءات عسكرية

أكد الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن فقدت السيطرة على ، وفيما أشار الى أنه لن يتردد بإجراءات عسكرية، اعتبر أن استمرار القيادة الإيرانية الحالية هزيمة له.

وقال في كلمة له، "لن أتردد في استخدام القوة العسكرية ضد مجددا إذا تطلب الأمر وقد أفعل ذلك الآن".

وأضاف أن "النظام الإيراني ينهار رغم تصريحاته التي يحاول من خلالها إظهار قوته"، مشيرا الى أن "إيران فقدت السيطرة على هرمز ولن أتردد باتخاذ إجراءات عسكرية ما لم تحقق الإجراءات الحالية ما نريده".

وتابع "استمرار القيادة الإيرانية الحالية حتى نهاية ولايتي سأعتبره هزيمة لي"، مردفا "إذا قتل الإيرانيون مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى فلن يكون لهم وجود بعد ذلك".