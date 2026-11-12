ناقلة نفط تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

وتلقت بلاغا عن حادث يخص ناقلة في المضيق، وأكدت في تحديثها أن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول، وصنفت الحادث على أنه "هجوم".ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تحدد حتى الآن هوية الجهة المنفذة ولا نوع المقذوف.وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الهيئة إصابة ناقلة بمقذوف مجهول استهدف محركاتها، في حادث وقع الأربعاء على بعد 14 ميلا بحريا مدينة بالإمارات العربية المتحدة.