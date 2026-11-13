من هي الدول التي طلبت من ترامب ترك الامور كما هي في ايران؟

نيوز- دولي

كشف الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، ان 5 دول عربية طلبت منه ترك الامور كما هي في .

وقال في تصريحات صحفية ان "دول وقطر والكويت والإمارات والبحرين طلبوا مني ترك الأمور كما هي الآن بشأن لفترة".