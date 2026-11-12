تسرب نفطي هائل يغلق 18 شاطئا في بريطانيا

ولا تزال العديد من المواقع السياحية الشهيرة مغلقة في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في مصدر النفط المسرب.وتشمل الواقعة في تلك الموجودة في مارغيت ورامسغيت، حيث لم يتخذ ثانيت قرار إغلاق هذه المواقع "بسهولة".ويأتي هذا بعد العثور على كميات كبيرة من النفط على طول الشاطئ ويعتقد أنها ناتجة عن تسرب نفطي حدث في مكان قريب.وأبلغ المجلس عن الحادث مساء 12 فيما تقوم الآن بالتحقيق في التسرب، دون تحديد أي مصدر حتى الآن.وقال متحدث باسم وكالة البيئة : "نحن نعمل مع المجلس المحلي ووكالة البحرية للتحقيق في مصدر هذا التلوث، وتقييم أي آثار بيئية واتخاذ أي إجراء مطلوب للحد من تأثيره".وأضاف: "كإجراء احترازي، نصحنا بعدم السباحة في المواقع المتضررة ريثما تنتهي التحقيقات".