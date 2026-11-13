انفجار بناقلة غاز مسال في مضيق هرمز

وأعلنت العلاقات العامة للبحرية في الإيراني أن "سفينة تحمل غازا مسالا حاولت، قبل ساعات، عبور من مساره الجنوبي غير المصرح به والخطير، متجاهلة التحذيرات المتكررة، قبل أن تصطدم بلغم بحري وتشتعل فيها انفجارات هائلة".وقالت البحرية إن "السفينة لم تتعلم من مصير ناقلات النفط التي انفجرت سابقا، وأنها اختارت الحصول على حماية من طائرات مقاتلة أمريكية لعبور المضيق، دون أن تدرك أن الألغام البحرية لا تتفاوض مع ‘جيش المهربين والمتجاوزين الأمريكيين‘ في صيد أهدافها".وأكدت العلاقات العامة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز "يدار بجدية تامة"، محذرة من أن أي سفينة تحاول انتهاك القواعد الإيرانية للمضيق، أو دخول مسارات غير مصرح بها وخطرية متجاهلة تحذيرات مركز مراقبة الملاحة في البحرية، ستواجه المصير نفسه الذي لاقته السفن السابقة.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن قواته الجوفضائية دمرت رادار مبكر أمريكيا في ، ردا على ما وصفه بـ"العدوان الجوي" على برج اتصالات في سيريك جنوب .ولم يحدد البيان طبيعة الرادار أو موقعه، ولم تصدر تعليقات أمريكية أو بحرينية حتى الآن.