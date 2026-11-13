إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية

وأعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوة البحرية تمكنت من رصد واستهداف طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 وإسقاطها في منطقة كوهستك على سواحل مدينة سيريك، وذلك ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.وقال البيان إن القوات المسلحة "لن نتردد لحظة في حماية وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدودها البحرية ومصالحها".