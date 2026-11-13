يونايتد إيرلاينز تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من حجز وشراء التذاكر

وأوضحت الشركة أن الأدوات الآلية لا تستطيع استيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومنها الإقرارات التي يتعين على المسافرين تقديمها مباشرة بشأن سلامة الأمتعة، مشيرة إلى أن استخدام سيقتصر على استعراض الرحلات والأسعار دون إتمام الحجز أو الدفع.ويأتي القرار في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا في تطوير أدوات حجز السفر الذكية، فيما تتبنى شركات طيران أخرى، بينها «دلتا» و«أميركان إيرلاينز»، مستويات متفاوتة من إتاحة الحجز الآلي.