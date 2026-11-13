الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة تفجيرات جنوب لبنان

وشهد اليوم الجمعة استمرارا في الخروقات والتصعيد الميداني الإسرائيلي، حيث طال القصف المدفعي وعمليات التمشيط والتحركات العسكرية عدة بلدات في أقضية النبطية ومرجعيون وصور، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير فوق العاصمة ومناطق الجنوب.فقد أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين مدفعيتين باتجاه منزل في منطقة المشاع ببلدة ميفدون قضاء النبطية، أما في بلدة زوطر الشرقية فقد رصدت تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة منذ الصباح، تزامنت مع إطلاق رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيطها، ومن ثم سلسلة تفجيرات عند مجرى النهر.وفي قضاء مرجعيون، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة وبني حيان، وترافق ذلك مع عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة طلوسة.أما في وادي الحجير ووادي السلوقي فقد سجل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحجير، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع طال محيط وادي السلوقي.وفي قضاء صور والقطاع الغربي، تعرضت بلدتا زون وبيوت السياد لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه الطريق العام المؤدي إلى ، وطالت القذائف المدفعية محيط وادي زبقين.وأفاد مراسلنا بتحليق طائرات مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت.في غضون ذلك، تتواصل التطورات الميدانية بالتوازي مع ترقب لزيارة الموفد الأمريكي وولتز يوم الاثنين المقبل لبحث الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب وتثبيت اتفاق الإطار.