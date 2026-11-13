وزير الخزانة الامريكي يحذر الفيدرالي من رفع الفائدة بسبب صدمة الطاقة

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة ، إن تسببت بصدمة في أسواق الطاقة، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة الاقتصاد الأميركي على تجاوز تداعياتها، مشيراً إلى أن أساساته الاقتصادية لا تزال قوية للغاية.وأوضح أن الأزمة الحالية ناجمة عن صدمة في جانب المعروض من الطاقة، وليس عن اختلالات دائمة في الاقتصاد، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة بصورة مبالغ فيها بالتزامن مع انحسار الصدمة قد يؤدي إلى قرارات نقدية غير مناسبة.وتوقع بيسنت صدور بيانات إيجابية للتضخم خلال الأسبوع المقبل، في ظل تراجع أسعار البنزين، مشدداً على أنه لا يرى ضرورة لتغيير مسار السياسة النقدية للفيدرالي استجابة لصدمة مؤقتة في إمدادات الطاقة.