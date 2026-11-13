تركيا وقطر توقعان 5 اتفاقيات بينها اتفاقية للدفاع المشترك

وشهدت المراسم توقيع الرئيس التركي وأمير الشيخ اتفاقية للدفاع المشترك، إلى جانب مذكرة للتعاون في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، واتفاقية للتعاون في المجال التعليمي.كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، فضلاً عن البيان المشترك للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.