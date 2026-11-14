تفاصيل ما حدث في المطارات الاميركية.. تأخر 8.5 ألف رحلة وإلغاء 6.7 ألف اخرى

وذكر موقع Flightaware أن التوقف عن حركة الطيرات استمر 4.5 ساعات في جميع المطارات الأمريكية.وأشار فلايت أواير إلى أن تعليق الإقلاعات من جميع المطارات الأمريكية حدث سابقا ثلاث مرات فقط من بينها مرة بعد هجمات 2001.وأوضح الموقع أن الإقلاعات استؤنفت بعد التوقف الذي دام 4.5 ساعات، ليسجل تأخر 8.5 ألف رحلة وإلغاء أكثر من 6.7 ألف رحلة.وأوضحت السلطات الأمريكية أن التوقف ناجم عن خلل تقني في معدات قديمة في أنظمة مراقبة الحركة الجوية.ووفقا لشبكة "سي إن إن" فقد قدر عدد الأشخاص الذين تضرروا بسبب الإلغاءات بنحو 1.5 مليون شخص.وتعليقا على ذلك، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الحادث يبرز الحاجة إلى تحديث شامل لمنظومة مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، مطالبا بتوفير 50 مليار دولار لاستبدال بنية تحتية يصفها بأنها قديمةوتشمل خطوط اتصال نحاسية تعود إلى ثمانينيات الماضي.