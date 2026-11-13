إدارة الطيران الأمريكية: وقف الرحلات في كل البلاد بسبب مشكلة بالاتصالات

ونقلت وكالة رويترز عن تأكيدها أن قرار وقف الرحلات يشمل جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى ضرورة بقاء جميع الطائرات المقرر مغادرتها على الأرض حتى إشعار آخر.من جانبها، أفادت شبكة (إن بي سي نيوز) بأن الإدارة أصدرت أمراً بوقف إقلاع جميع الرحلات من المطارات الأمريكية.من جهته، ذكر وزير النقل الأمريكي شون ، أنه تم وقف إقلاع جميع الرحلات الجوية في مطارات بسبب مشكلة في الاتصالات، لافتا إلى أن فنيي الفيدرالية يحققون في مشكلة الاتصالات وسنقدم تحديثات فورية بمجرد توفرها.وأضاف، أن "مشكلة الاتصالات أثرت على جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية في البلاد".