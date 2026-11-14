احباط استهداف قادة العالم في دبلن

وقالت الشرطة الإيرلندية إنها استجابت لبلاغ عن جسم مشبوه بعد ظهر أمس الجمعة في المبنى الواقع في ساحة ميريون، وإن فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لقوات الدفاع حضر إلى الموقع بناء على التقييم الأولي وعطل العبوة.وأضاف البيان أن تحقيقا يجري دون أن يذكر متى تعتقد الشرطة أن القنبلة زرعت أو يقدم تفاصيل أخرى عنها.وكان قادة المجتمع السياسي الأوروبي قد اجتمعوا لتناول يوم الخميس في مكان آخر في الساحة نفسها، وحضر العشاء في الإيرلندي ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس الوزراء الكندي الذي كان ضيفا على الحدث، فيما حضر القمة لكنه لم يحضر العشاء لالتقائه المبعوثين الرئاسيين الأمريكيين وستيف ويتكوف في ضواحي دبلن.وفرض طوق أمني حول مكان العشاء وأغلقت الطرق القريبة من ساحة ميريون، وقالت الشرطة إن التجمع الذي استمر يومين كان أكبر عملية أمنية نفذتها على الإطلاق.وعقدت القمة التي تواصلت يوم الجمعة باجتماع غير رسمي لقادة في مكان منفصل يبعد 1.5 كيلومتر عن موقع اكتشاف العبوة.