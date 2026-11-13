أعلى مستوى منذ مطلع 2024.. ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 3.4%

وذكر المعهد في بياناته النهائية، أن "أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ21.3% في أيلول الماضي، نتيجة زيادة أسعار الغاز والمشتقات النفطية، في رابع شهر متتالٍ من الارتفاع".وأضاف، أن "معدل ارتفاع أسعار الخدمات تسارع إلى 2.6% مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، فيما تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 1.2% مقابل 1.4%، مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة من 9.5% إلى 8%".وأشار إلى أن "أسعار بعض الخضراوات، بينها الطماطم والكوسا، سجلت زيادات بلغت 24.9%، رغم تباطؤ وتيرتها مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت أسعار المنتجات الصناعية المصنعة بنسبة 0.2%".وتابع، أن "أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.4%، بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في أيلول الماضي، فيما بلغ معدل التضخم وفق المؤشر الأوروبي الموحد 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق".وتعكس هذه البيانات تسارع الضغوط التضخمية في ، بعدما كان معدل التضخم السنوي عند 0.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.