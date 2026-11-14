كوبا تستعد لهجوم أمريكي محتمل

وقال دياز كانيل: "نحن عازمون على صد أي محاولة لشن عدوان عسكري أجنبي على بلادنا". وشدد على أن كوبا دولة مسالمة ولا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.وكان قد قال يوم الخميس، ردا على سؤال من مقدم البرامج الإذاعية عما إذا كان يفكر في التدخل العسكري من أجل "تحرير" كوبا: "أريد أن أنتهي من ملف كوبا قبل مغادرتي منصبي".وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إنها تمر بظروف سيئة للغاية. إنها دولة فاشلة، سمها ما شئت".وانتقد دياز كانيل التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين أمريكيين بشأن احتمال اتخاذ عمل عسكري ضد كوبا، دون أن يذكر ترامب بالاسم.وأدلى الزعيم الكوبي بهذه التصريحات خلال فعالية بمناسبة يوم في منطقة بويروس، جنوب العاصمة ، بحضور كبار الضباط العسكريين وأعضاء الحزب الشيوعي ومسؤولين محليين. وتجري كوبا مناورات عسكرية منتظمة واجتماعات لتنسيق شؤون الدفاع منذ العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا في يناير/كانون الثاني، والتي تم خلالها اعتقال الرئيس الفنزويلي ونقله إلى .كما يقدم الجنود تدريبات عسكرية أساسية للمدنيين، في إطار استراتيجية الدفاع الكوبية المعروفة باسم "حرب الشعب بأكمله". وكان ترامب قد أثار بشكل متكرر احتمال التدخل العسكري الأمريكي في كوبا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ألمح إلى إمكانية توجه السفن الحربية الأمريكية العائدة من الحرب مع إلى كوبا والبقاء قبالة سواحلها.