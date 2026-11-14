وزير النقل الأمريكي يعلن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الملاحة

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن إعادة فتح المجال الجوي لا تعني استئناف جميع الرحلات بشكل فوري، مبيناً أن عودة ستكون تدريجية، وأن الجهات المعنية تحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة تداعيات ما حدث.وأضاف أن الوزارة تأمل بملاحظة تحسن كبير في حركة الطيران اعتباراً من يوم غد، مشيراً إلى العمل على تسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات خلال الليلة، في حال توافر الأطقم اللازمة.وأوضح أن الجهات المختصة تمكنت من مراجعة الحادث وتحديد مواضع الخلل وإعادة تشغيل النظام، فيما لا تزال التحقيقات الفنية مستمرة لمعرفة تفاصيل الخلل وآليات تجنب تكراره مستقبلاً.ولفت الوزير إلى أن تقدير التداعيات الاقتصادية لما حدث في قطاع النقل الجوي لم يُنجز بعد، محذراً من أن عدم تحرك لتوفير التمويل اللازم لنظام الملاحة الجوية قد يؤدي إلى تراجع مستوى سلامة النظام.وأكد استمرار العمل على معالجة آثار الخلل وضمان استقرار حركة الملاحة الجوية وعودة الرحلات إلى طبيعتها تدريجياً.