18 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

وأكد وزراء خارجية الدول، في بيان مشترك، أن استهداف المنشآت الطبية والمدنيين والنازحين يقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع.كما حذروا "من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار القيود على دخول المساعدات والإمدادات الطبية ومواد الإيواء، داعين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق".وطالب الوزراء " ومجلس السلام بتكثيف الجهود لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مؤكدين استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته".