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تهديد بوجود قنبلة في مدينة بيوريا الأمريكية واوامر بإخلاء إجباري
دوليات
2026-11-14 | 03:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
137 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت سلطات مدينتي
بيوريا
وبيوريا الشرقية في ولاية إلينوي الأمريكية إخلاء إلزاميا إثر التحقق من تهديد بقنبلة في مصنع إيثانول.
وأصدر مسؤولو مدينة
بيوريا
وبيروريا الشرقية وسط ولاية إلينوي أمر إخلاء إلزاميا، في ظل التحقيق في تهديد بقنبلة في مصنع لإنتاج الإيثانول والكحول. وجاء الأمر بعد العثور على طرد مشبوه في مصنع "بيوأورجيا رينيوابلز" في بيوريا، وقد شمل أمر الإخلاء جميع العاملين في المصنع وجميع السكان
المقيمين
في نطاق ميل واحد من المنشأة.
وقالت شرطة بيوريا في منشور على "
فيسبوك
" إن توصية الإخلاء تصدر من باب الحذر الشديد بينما يحقق الضباط وأفراد الطوارئ في التهديد، مضيفة أن الضباط موجودون في الموقع لإجراء تحقيق شامل وتفتيش للمنشأة لتحديد مصداقية التهديد وضمان سلامة الجمهور.
وأكدت رئيسة بلدية بيوريا ريتا علي: "تم تحديد جهاز، نعلم أنه تهديد ذو مصداقية، نعلم أنه قنبلة، لا نعلم ما إذا كانت هناك أجهزة أخرى".
وحثت من لا يملك وسيلة للخروج من المنطقة على الاتصال برقم الطوارئ 911 أو الفرع المحلي للصليب الأحمر الأمريكي، قائلة إن سلامة الجمهور هي الأهم.
وقال شريف مقاطعة بيوريا
كريس
واتكينز إن السلطات تساعد شرطة بيوريا في التعامل مع التهديد، ودعا إلى الابتعاد عن وسط مدينة بيوريا ومنطقة الواجهة النهرية في بيروريا الشرقية.
وأعلنت المدينة أن أمر الإخلاء سيظل ساريا طوال الليل، وقالت إن تهديد القنبلة في "بيوأورجيا" في بيوريا تهديد مستمر، وإن جميع عمليات الإخلاء ستظل سارية. وأشارت إلى أن أفراد سلامة الجمهور في بيروريا الشرقية يبقون على تواصل دائم لتقديم التحديثات والمعلومات ذات الصلة عند توفرها.
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