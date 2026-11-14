ازمة الغاء الاف الرحلات الجوية الاميركية مازالت مستمرة

وذكر الموقع، في تقرير، أن "شركات الطيران الأمريكية لا تزال تواجه فوضى تشغيلية وصعوبات بالغة في إعادة جدولة الرحلات واستيعاب آلاف المسافرين العالقين في المطارات، جراء الأزمة التي طالت قطاع النقل الجوي منذ يوم أمس".وتابع، أنه "تم إلغاء نحو 3 آلاف رحلة جوية في عموم ، مع امتداد تداعيات قرار تعليق إلى يومه الثاني على التوالي".وكانت (FAA) قد أصدرت، يوم أمس الجمعة، قراراً طارئاً بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية في المطارات الأمريكية، إثر عطل فني في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراكز مراقبة الحركة الجوية، ما تسبب بتأخير وإلغاء آلاف الرحلات الداخلية والدولية قبل أن يُعاد استئناف الحركة تدريجياً.