آلاف المتظاهرين يحتجون في باريس على الغلاء وعنف الشرطة

وانطلقت المسيرة من باتجاه ، مروراً بساحة الباستيل، بمشاركة حركات شبابية وطلابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، وسط رفع لافتات وشعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية والممارسات الأمنية.وتأتي الاحتجاجات ضمن موجة من التحركات التي تشهدها منذ منتصف أيلول الماضي، فيما أعلنت تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.وتتزامن هذه التحركات مع اعتراضات حقوقية على يتعلق باستخدام قوات الأمن للأسلحة النارية، والمقرر أن يناقشه الفرنسي في 19 تشرين الثاني الجاري.وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الماضية تصاعداً في الاحتجاجات، على خلفية غلاء المعيشة وانتقادات أساليب تعامل الشرطة مع المتظاهرين.