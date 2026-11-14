وزير النقل الأمريكي: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بعد توقف بسبب عطل فني

وقال في تصريحات له، إن نحو 500 طائرة كانت في الأجواء عند صدور قرار التوقف الأرضي، مؤكداً أن جميع الطائرات هبطت بسلام، دون تسجيل حوادث مرتبطة بالإجراء.وأوضح أن الأعطال وقعت خلال أعمال صيانة تضمنت تحويل الكابلات من النظام التقليدي إلى الرقمي، مشيراً إلى أن السبب الدقيق للمشكلة لا يزال غير واضح، وما إذا كان مرتبطاً بخلل في أجهزة التوجيه (الراوتر) أو بنقص الكفاءة الفنية.ونفى الوزير، أن يكون توقف أنظمة الملاحة الجوية ناجماً عن هجوم سيبراني، لافتاً إلى أن لا تزال تعتمد على أجهزة قديمة في مراقبة الحركة الجوية، يعود بعضها إلى عقود مضت، ما يستدعي استبدالها وتحديث البنية التحتية للقطاع.وأضاف دوفي، أن تتحدث منذ نحو عامين عن ضرورة تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وقد طالبت بتوفير التمويل اللازم، مبيناً أن الرئيس الأمريكي ترمب طالب بدوره بتحديث أجهزة الملاحة، إلا أن الكونغرس لم يدرك أهمية هذه الخطوة، بحسب تعبيره.وأكد الوزير أن تحديث أنظمة المراقبة الجوية يمثل ضرورة لضمان كفاءة وسلامة ، وتجنب تكرار الأعطال التي قد تؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية.