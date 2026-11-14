باكستان ترسل وزيراً إلى الهند لأول مرة منذ 3 سنوات

وتُعد الزيارة الأولى لوزير باكستاني إلى الهند منذ أيار 2023، عندما زار وزير الخارجية السابق ولاية غوا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية المنظمة.وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين البلدين، على خلفية المواجهات العسكرية التي اندلعت عام 2025، والتي تُعد من أعنف التصعيدات بين الجانبين منذ عقود.