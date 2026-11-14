​تحذير أمريكي من هجمات محتملة في الشرق الأوسط

دعت لدى مواطنيها إلى مراجعة تحذير السفر الصادر عن بشأن ، والاطلاع على أحدث المعلومات الأمنية والإرشادات المتعلقة بالسفر.

وحثت السفارة، في بيان، المواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط على توخي المزيد من الحيطة والحذر، في ظل تزايد مخاطر الهجمات المسلحة التي قد يشنها الحوثيون، فضلا عن مساعي لاستهداف مسؤولين في الحكومة الأمريكية بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين سبق أن نفذوا هجمات وأعمالا عدائية ضد ، استهدفت مطارات مدنية ومنشآت حيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتسببت في اضطرابات واسعة بحركة السفر.

وحذرت السفارة من احتمال تصاعد هذه الأعمال العدائية بوتيرة سريعة، واتساع نطاق تداعياتها لتشمل مناطق تتجاوز النطاق الجغرافي المباشر للهجمات، داعية المواطنين الأمريكيين إلى متابعة الإرشادات الأمنية الرسمية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.