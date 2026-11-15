إستونيا تعلن إغلاق جميع معابرها

وكتب تساهكنا على منصة "إكس": "ستغلق إستونيا جميع المعابر الحدودية مع اعتبارا من الأول من كانون الاول".وبرر الوزير هذه الخطوة بمحاولة تخريب استهدفت شركة "Threod Systems" للصناعات الدفاعية، اتهمت السلطات الإستونية أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها، دون تقديم أدلة علنية تثبت مسؤولية .وفي أحدث التفاصيل، أعلن الإستوني كريستن ميخال، اليوم الأحد، أنه كلف تارو والمكتب الحكومي بإعداد الإجراءات اللازمة لإغلاق الحدود مع روسيا.وقال ميخال إن إغلاق الحدود من شأنه تقليل المخاطر الأمنية على السكان، وتوجيه رسالة مفادها أن الهجمات على الإستونية غير مقبولة.من جانبه، أوضح تارو أن الحكومة ستناقش خلال الأسبوع المقبل مقترح إغلاق جميع المعابر البرية أمام المشاة والمركبات مطلع ، على أن تحدد لاحقا ما إذا كان الإجراء مؤقتا أم مفتوح المدة.وكانت قد أكدت مرارا أن دول البلطيق رسخت مكانتها باعتبارها دولا شديدة العداء لموسكو. كما سبق للرئيس الروسي أن أشار إلى أن مظاهر العداء لروسيا في المنطقة كانت منتشرة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوقت طويل.