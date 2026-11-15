بلاغ عن تعرض ناقلة لهجوم في الخليج العربي قبل دخولها مضيق هرمز

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت البلاغ من السلطات البحرية ، مؤكدة أن جميع أفراد طاقم الناقلة جرى حصرهم وهم بأمان، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.وأضافت أن طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة وحجم التأثير البيئي المحتمل لم يتضحا حتى وقت إصدار البلاغ، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.