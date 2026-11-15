"كتائب القسام" تنعى قائد لواء رفح الذي اغتالته اسرائيل

وذكرت في البيان أن سمير كان من الرعيل الأول للقسام والتحق بالكتائب عام 1991 وتعرض للاعتقال في سجون ، كما شارك في العديد من العمليات النوعية والتصدي لاجتياحات الجيش الإسرائيلي.وأضافت أنه كان من القادة الفاعلين خلال انتفاضة الأقصى، وقد تدرج في المواقع القيادية بلواء رفح، إلى أن قاد الكتيبة الغربية خلفا للقائد ، ثم خلفا للقائد نائل "أبو ".وأفادت بأنه كان من أهم القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا بارزا في الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان بقطاع غزة.ويعد مقتل سمير أبو يونس أحدث حلقة في سلسلة استهداف القيادات الميدانية للحركة في جنوب قطاع غزة.وخلال أقل من شهرين، قتل الجيش الإسرائيلي قائد لواء رفح نائل أبوعبيد، وقائد لواء شمال قطاع غزة البيك، كما قتل قائد محمد اليازوري.* لواء رفحيُعد لواء رفح أحد التشكيلات العسكرية الرئيسية لكتائب القسام في جنوب قطاع غزة، وتنبع أهميته من موقعه الجغرافي في أقصى جنوب القطاع، فضلا عن ارتباطه بمنطقة شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة خلال الحرب.وتعرض اللواء لضربات متكررة استهدفت قياداته وبنيته العسكرية، في إطار العمليات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف القدرات التنظيمية والعسكرية لحماس في جنوب القطاع.ولم تقتصر الاستهدافات على العناصر الميدانية، بل طالت قيادات تولت مسؤولية اللواء، ما جعل ملف القيادة والسيطرة أحد التحديات التي واجهت الحركة خلال الحرب.