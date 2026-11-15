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"كتائب القسام" تنعى قائد لواء رفح الذي اغتالته اسرائيل
دوليات
2026-11-15 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس فجر الأحد، عضو
المجلس العسكري العام
للكتائب وقائد
لواء رفح
سمير
أبو يونس
"أبو محمود" الذي قتل في غارة إسرائيلية على خان
يونس
جنوبي غزة.
وذكرت في البيان أن سمير
أبو يونس
كان من الرعيل الأول للقسام والتحق بالكتائب عام 1991 وتعرض للاعتقال في سجون
إسرائيل
، كما شارك في العديد من العمليات النوعية والتصدي لاجتياحات الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أنه كان من القادة الفاعلين خلال انتفاضة الأقصى، وقد تدرج في المواقع القيادية بلواء رفح، إلى أن قاد الكتيبة الغربية خلفا للقائد
محمود حمدان
، ثم
لواء رفح
خلفا للقائد نائل
أبو عبيد
"أبو
عطية
".
وأفادت بأنه كان من أهم القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا بارزا في الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان
يونس
بقطاع غزة.
ويعد مقتل سمير أبو يونس أحدث حلقة في سلسلة استهداف القيادات الميدانية للحركة في جنوب قطاع غزة.
وخلال أقل من شهرين، قتل الجيش الإسرائيلي قائد لواء رفح نائل أبوعبيد، وقائد لواء شمال قطاع غزة
عز الدين
البيك، كما قتل قائد
لواء خان يونس
محمد اليازوري.
* لواء رفح
يُعد لواء رفح أحد التشكيلات العسكرية الرئيسية لكتائب القسام في جنوب قطاع غزة، وتنبع أهميته من موقعه الجغرافي في أقصى جنوب القطاع، فضلا عن ارتباطه بمنطقة شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة خلال الحرب.
وتعرض اللواء لضربات متكررة استهدفت قياداته وبنيته العسكرية، في إطار العمليات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف القدرات التنظيمية والعسكرية لحماس في جنوب القطاع.
ولم تقتصر الاستهدافات على العناصر الميدانية، بل طالت قيادات تولت مسؤولية اللواء، ما جعل ملف القيادة والسيطرة أحد التحديات التي واجهت الحركة خلال الحرب.
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