الموساد يحذر واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب

ويأتي هذا التقرير في وقت لم يظهر فيه الرئيس علنا منذ يوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة متواصلة من التجمعات العامة قبيل انتخابات منتصف الولاية.وزعمت صحيفة " " "هيوم" أن قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة الاستخبارات المركزية تفيد بأن تنوي استهداف ، وذلك بعد أشهر من اضطرار الرئيس إلى تغيير طائرته بسبب مخاوف من مخطط اغتيال.وأجرى رئيس الموساد رومان غوفمان محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف خلال الأسبوع الماضي في .وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إن هذه المخططات أدت إلى تهدئة محادثات السلام بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة. وقال مسؤول إن الاستخبارات الإسرائيلية تزعم أن المخطط يتضمن استخدام طائرات مسيرة مفخخة.وفي أوائل ، كشفت إيران عن لافتة كتب عليها "سنقتل ترامب" فوق ساحة انقلاب في وسط .وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن سكوت بيسنت أصبح أحدث عضو في ينقل من منزله في واشنطن العاصمة وسط تهديدات على حياته من إيران.كما نقل كل من تود بلانش ووزير الحرب بيت هيغسيث ووزير الخارجية إلى مساكن عسكرية.أما ترامب، فلم يعقد أي حدث عام منذ عدة أيام، لكنه من المقرر أن يسافر إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن الصينية، وهو تجمع غير مسبوق لرؤساء أكبر القوى النووية في العالم.وهناك، من المقرر أن يعقد ترامب اجتماعات ثلاثية مع نظيريه الصيني والروسي .