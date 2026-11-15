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الموساد يحذر واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب
دوليات
2026-11-15 | 00:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
309 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
تلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تحذيرا من جهاز
الموساد
الإسرائيلي مفاده أن
إيران
دبرت مخططا لاغتيال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.
ويأتي هذا التقرير في وقت لم يظهر فيه الرئيس علنا منذ يوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة متواصلة من التجمعات العامة قبيل انتخابات منتصف الولاية.
وزعمت صحيفة "
إسرائيل
" "هيوم" أن
الموساد
قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة الاستخبارات المركزية تفيد بأن
إيران
تنوي استهداف
ترامب
، وذلك بعد أشهر من اضطرار الرئيس إلى تغيير طائرته بسبب مخاوف من مخطط اغتيال.
وأجرى رئيس الموساد رومان غوفمان محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف خلال الأسبوع الماضي في
واشنطن
.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إن هذه المخططات أدت إلى تهدئة محادثات السلام بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة. وقال مسؤول إن الاستخبارات الإسرائيلية تزعم أن المخطط يتضمن استخدام طائرات مسيرة مفخخة.
وفي أوائل
نوفمبر
، كشفت إيران عن لافتة كتب عليها "سنقتل ترامب" فوق ساحة انقلاب في وسط
طهران
.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن
وزير الخزانة
سكوت بيسنت أصبح أحدث عضو في
مجلس الوزراء
ينقل من منزله في واشنطن العاصمة وسط تهديدات على حياته من إيران.
كما نقل كل من
المدعي العام
تود بلانش ووزير الحرب بيت هيغسيث ووزير الخارجية
ماركو روبيو
إلى مساكن عسكرية.
أما ترامب، فلم يعقد أي حدث عام منذ عدة أيام، لكنه من المقرر أن يسافر إلى قمة
منتدى
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن الصينية، وهو تجمع غير مسبوق لرؤساء أكبر القوى النووية في العالم.
وهناك، من المقرر أن يعقد ترامب اجتماعات ثلاثية مع نظيريه الصيني
شي جين بينغ
والروسي
فلاديمير بوتين
.
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