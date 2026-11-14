تطور جديد يخص القوات الأمريكية في أوروبا

ونقلت الوكالة عن أحد مصادرها قوله إن "الحلفاء يتوقعون خفضا إجماليا بمقدار 5 آلاف عسكري"، في مؤشر إلى احتمال تقليص حجم الانسحاب الأمريكي مقارنة بالتقديرات السابقة.وأوضحت أن الخطط السابقة كانت تتضمن سحب نحو 25 ألف عسكري من إجمالي القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا، والتي يقدر عددها بنحو 80 ألفا.وبحسب التقرير، قد تتجه إلى خفض عدد أقل من العسكريين في ضوء موافقة على زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل مسؤوليات أكبر في مجال الأمن.وأكدت الوكالة أن القرار النهائي بشأن حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لا يزال بيد .