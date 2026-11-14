طهران ترد على "تهديدات" واشنطن: تهدف إلى إلحاق المجاعة بالشعب

واعتبر أن هذا النهج يعكس حالة من "الحماقة" التي تتسم بها في تكرار أخطائها التاريخية.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة " " الإيرانية للأنباء عن بقائي قوله، إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، والذي أشار فيه إلى أنه "يتعين عليهم (الإيرانيين) في نهاية المطاف أن يأكلوا"، يمثل تهديدا وقحا وواضحا بفرض المجاعة على الإيرانيين.



وأضاف بقائي أن هذه التصريحات لا تعدو كونها اعترافا جديدا بنية ارتكاب جرائم حرب، في امتداد مباشر لسجلها الحافل بالجرائم خلال حروبها العدوانية السابقة، وما تمارسه من إرهاب اقتصادي مستمر بحق الشعوب.



وتابع بقائي أن الولايات المتحدة، وبعد عقود من ممارسة سياسات التهديد والعقوبات والإرهاب والعدوان، لا تزال تراوح في مكانها وتكرر الأخطاء نفسها، دون أي تغيير جوهري، مكتفية بإعادة "تدويرها" وتقديمها تحت مسميات وشعارات جديدة في كل مرة.