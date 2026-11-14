باكستان تعلن مقتل 16 مسلحا واثنين من أفراد قوات الأمن

وقال بيان صحفي صادر عن للقوات المسلحة ، إن "اشتباكات عنيفة خلال الساعات الـ 12 الماضية أسفرت عن تحييد 12 عنصرا من باكستان، بينهم مواطنان أفغانيان، في منطقة علي خيل".وأضافت أنه جرى تحييد مسلحين اثنين في كل من مير علي وداتا خيل، مشيرة إلى أن ذلك وجّه ضربة كبيرة لشبكة طالبان باكستان الناشطة في المنطقة.وأفاد البيان بأن عنصرين من قوات الأمن لقيا حتفهما خلال هذه الاشتباكات.وأوضحت أنه جرى أيضا ضبط أسلحة وذخائر بحوزة المسلحين الذين قتلوا والذين وصفهم بأنهم مدعومون من الهند، مشيرا إلى تورطهم في العديد من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء.