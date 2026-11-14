سوريا.. قتيلان بانفجار عبوة في مدينة جرمانا

أعلن الأمن الداخلي السوري، مساء السبت، عن مقتل شخصين بانفجار عبوة في مدينة جرمانا.

وقال الأمن السوري، " شخص وطفلة وإصابة آخر في انفجار عبوة في مدينة جرمانا بريف دمشق". وأضاف "فرضنا طوقا أمنيا في موقع الانفجار بجرمانا وباشرنا التحقيقات لكشف ملابسات التفجير".