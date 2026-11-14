​روسيا: أوروبا ستكون أكثر أمنا من دون الناتو

وجاءت تصريحات ردا على الانتقادات الموجهة إلى دعوات لإعادة تنظيم الهيكل الأمني الأوروبي، إذ قالت: "لو لم يكن حلف موجودا، أي لو لم يكن الحلف قد أدى الدور الذي قام به، ولا يزال يقوم به، لكان الأمن في أوروبا على الأرجح أكبر بكثير".وأضافت: "إن حلف الناتو هو تحديدا المنظمة التي أضعفت، إن جاز التعبير، الجهاز لأوروبا، بما في ذلك الجزء الغربي منها وأوروبا الوسطى، بل والعالم بأسره، مثلما تفعل الأسنان المؤلمة، وذلك من خلال المطالبة بتخصيص موارد هائلة واستنزافها في اتخاذ تدابير رد الفعل".وبحسب الروسية "تاس"، جاءت تصريحات زاخاروفا ردا على مواقف للمستشار الألماني ، الذي قال إنه إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالهيكل الأمني الأوروبي مع ، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى مناقشة ذلك، فهو موجود بالفعل".وكان القادة الأوروبيون قد رفضوا مؤخرا مقترح موسكو خلال قمة عُقدت في دبلن.