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في فرنسا.. الشرطة تعتقل 121 متظاهرا في الاحتجاجات
دوليات
2026-11-14 | 14:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
33 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
الفرنسية، اعتقال 121 شخصا خلال مظاهرات واسعة النطاق خرجت في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات الحكومة وارتفاع الأسعار والعنف المفرط لقوات الأمن.
ووفقا لقناة "بي إف
إم تي في
"، شارك نحو 106 آلاف متظاهر في هذه الاحتجاجات، بينما قدرت الجمعيات الطلابية والنقابية المنظمة للمسيرات عدد المشاركين بـ200 ألف شخص، نصفهم في
باريس
وحدها.
وتراوحت أسباب الاعتقالات بين حمل أدوات مصنفة كأسلحة، وإطلاق شعارات مسيئة، وانتهاك حظر التواجد في مناطق محددة أو المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها، وفي العاصمة باريس، تم اعتقال 22 شخصا، بينهم 3 قاصرين.
وشهدت المظاهرات في باريس طابعا سلميا في غالبيتها، لكنها تحولت إلى مواجهات محدودة عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما سجلت حوادث متفرقة في مدن أخرى مثل نانت وبوردو وليون.
وجاب المتظاهرون الشوارع في باريس للمطالبة باستقالة
ماكرون
وخروج البلاد من
الاتحاد الأوروبي
، حيث أظهر مقطع فيديو زعيم حزب "الوطنيين"
فلوريان فيليبو
، وهو يقوم بتمزيق علم الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المظاهرات امتدادا لسلسلة احتجاجات بدأت أواخر سبتمبر الماضي، عندما بدأ طلاب المدارس بإغلاق مؤسساتهم التعليمية احتجاجا على تدهور ظروف الدراسة وتراجع الإمكانات، قبل أن تنضم إليها النقابات العمالية في أكتوبر للمطالبة برفع الأجور ورفض إجراءات التقشف الحكومية.
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