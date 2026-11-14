دول أوروبية تخطط لإقامة مركز لاستقبال المرحلين في رواندا

وذكرت الصحيفة، أن الدول المعنية هي والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، وأن الإعلان عن الاتفاق متوقع يوم الاثنين 16 في العاصمة فيينا.وأوضحت أن الدول الخمس عقدت اجتماعات منتظمة للتحضير لإنشاء مراكز خارج أراضي ، تستقبل المهاجرين الذين لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة داخل دول التكتل.وبحسب التقرير، سيقتصر الاتفاق المرتقب على طالبي الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للحصول على الإقامة وصدرت قرارات نهائية برفض طلباتهم، على أن يبدأ تشغيل المركز خلال عام 2027.ومن المقرر أن يكون المركز في رواندا مشروعا تجريبيا، تمهيدا لإبرام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وربما توسيع المبادرة لتشمل أعضاء إضافيين في الاتحاد الأوروبي.