سرقة بيانات 22 مليون مستخدم من منصة في فرنسا

وشمل الاختراق الذي حدث في أواخر سبتمبر معلومات التعريف الأساسية وتفاصيل الفواتير والبيانات الصحية لعملاء آلاف المؤسسات والشركات.

ونقل موقع "سايبر أتاك" عن بيان صادر عن الشركة: "أثرت سرقة الهوية على 22 مليون شخص: الاسم الأول، واسم العائلة، والعنوان البريدي. كما أثر الحادث على آلاف الشركات من عملاء ميليفا".وأشار الموقع إلى أن "مؤسسات الإسكان الاجتماعي، والمختبرات، والمؤسسات الطبية، وغيرها من المؤسسات التي نشرت بالفعل إشعارات بالاختراق، لا تمثل سوى جزء صغير من جميع المؤسسات المتضررة"، مضيفا أن الهجوم السيبراني أثر على بيانات ما يقرب من ثلث سكان .وأوضحت "ميليفا" أنها أبلغت السلطات المختصة بالاختراق وقدمت شكوى، ويجري حاليا التحقيق في الحادث.