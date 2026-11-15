قاليباف: إيران ترفض استمرار حالة "لا حرب ولا سلم" وتربط الاتفاق مع واشنطن بقبول شروطها

وقال قاليباف، خلال كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن موقف بشأن العودة إلى المفاوضات أو استئناف المواجهة العسكرية لا يمثل أولوية بالنسبة لطهران، مبيناً أن الشروط السبعة التي طرحتها بلاده تستند إلى منطق واضح، وأن قبولها من الجانب الأميركي من شأنه أن يفتح الطريق أمام اتفاق بين الطرفين.وحذر من أن أي تحرك أميركي خاطئ جديد قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة، لافتاً إلى أن مسار التصعيد سيعتمد على قدرات القوات المسلحة الإيرانية والخيارات التي ستتخذها، مجدداً رفض استمرار الوضع القائم بين الحرب والسلم.وفي الشأن العسكري، أشار قاليباف إلى الكشف مؤخراً عن مدينة صاروخية جديدة، واصفاً إياها بأنها من أبرز الإنجازات الإيرانية خلال الحرب، رغم الهجمات التي تعرضت لها البلاد، معتبراً أن أهمية هذا التطور تتجاوز الجوانب التقنية والدفاعية إلى تأثيره في موازين القوى.اقتصادياً، شدد على أن التحدي الذي تواجهه لا يقتصر على المواجهة العسكرية، بل يشمل أيضاً زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما انتقد تصريحات الأميركي سكوت بيسنت، وعدّها دليلاً على عجز في التعامل مع ما وصفه بقوة الجمهورية الإسلامية.وتأتي تصريحات قاليباف بالتزامن مع تقرير لوكالة «رويترز» أفاد، السبت، بأن الرئيس الأميركي يدرس تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، شريطة امتناع طهران والحوثيين في عن شن هجمات أو تنفيذ استفزازات جديدة.ونقلت الوكالة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات أن أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام الأخيرة بأنه يفكر في وقف الهجمات، عقب اجتماعات مع فريق وإحاطات استخباراتية بشأن تطورات الحرب، في وقت تواصل فيه الضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية، بالتزامن مع تحركات أميركية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.