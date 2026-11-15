كنائس الأردن تلغي احتفالات الميلاد

وأفاد المجلس في بيان له، السبت، بأن قراره يأتي في ظل "الجرائم الإرهابية البشعة التي استهدفت وأسفرت عن استشهاد عشرة من أبنائه، مقدما أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء جميعا"، مؤكدا "مواصلة الصلاة من أجل راحة نفوسهم والشفاء العاجل للمصابين".وأوضح البيان أن القرار جاء بعد "لقاء المجلس مع أسر الشهداء وذويهم وتعبيرهم عن الوقوف إلى جانبهم"، لافتا إلى "إلغاء جميع الاحتفالات المرتبطة بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، والاستمرار في إقامة الشعائر الدينية والصلوات وأداء الواجبات الروحية والرعوية وفق التقاليد الكنسية المعتادة".ودعا المجلس أبناء الكنائس والمؤسسات إلى أن تتسم الفعاليات الرعوية المرتبطة بهذا العيد "بالبساطة والوقار"، مع المحافظة على روحانية الميلاد وأبعاده الإنسانية، وإعطاء الأولوية للصلوات والفعاليات الروحية وما يرافقها من أعمال الرحمة والتكافل الاجتماعي.كما دعا إلى تخصيص مساحة تذكارية للشهداء بجانب شجرة الميلاد، واعتماد رموز تعبر عن العدل والسلام، مع تشجيع الكنائس على جعل شجرة الميلاد هذا العام علامة للرجاء والوحدة والسلام، وإضاءة الشموع على نية أرواح الشهداء. وجدد المجلس التفافه حول الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وثقته بمؤسسات الدولة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الأردن سيبقى قويا بوحدة أبنائه وتماسكهم وتضامنهم، ومثمنا الجهود المبذولة للحفاظ على أمن الجميع وسلامتهم.يأتي هذا الموقف في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل عدد من أبناء الوطن وإصابة آخرين، وهو ما لقي إدانات واسعة وتضامنا شعبيا ورسميا على المستويين المحلي والدولي.