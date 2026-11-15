القضاء الأردني: الإعدام بحق منفذي العمل الإرهابي في مدينة الكرك

وذكرت ، في بيان تابعته ، ان " اصدرت قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة بالكرك".وكانت كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك قد تعرضت لهجوم ارهابي في 23 تشرين الاول الماضي اسفر عن مقتل 9 اشخاص واصابة اخرين.