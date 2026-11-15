حاملة طائرات أمريكية في طريقها الى الشرق الأوسط

كشف مسؤول عسكري أمريكي، الأحد، عن قرب وصول حاملة طائرات أمريكية الى الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي، "حاملة الطائرات روزفلت ستنضم لحاملتي طائرات في الشرق الأوسط بحلول الغد".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.