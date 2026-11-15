Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خفايا تحذيرات اغتيال ترامب من مخطط ايراني

دوليات

2026-11-15 | 12:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خفايا تحذيرات اغتيال ترامب من مخطط ايراني
295 شوهد

السومرية نيوز- دولي
كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية مقربة من دوائر القرار في وكالة الأمن القومي، أن واشنطن تلقت خلال الأشهر الماضية سلسلة تحذيرات إسرائيلية تزعم وجود مخططات إيرانية لاغتيال الرئيس دونالد ترامب غير أن عمليات التحقق والتنسيق الاستخباراتي المشترك مع أجهزة أمنية أوروبية وصديقة أثبتت خلوّ تلك المزاعم من أي تهديد حقيقي أو شبهات واقعية على الأرض.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية المطلعة، أنتل ابيب دأبت على تمرير معلومات استخباراتية لواشنطن تتحدث عن محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي أو استهداف محيطه ومقر إقامته، وذلك بالتزامن مع كل جولة مفاوضات أو بوادر تفاهم تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران؛ لافتةً إلى أن هذا النمط يتجدد بالتوازي مع الزيارة الأخيرة التي أجراها مدير جهاز الموساد، رومان غوفمان، إلى الولايات المتحدة ولقائه نظيره مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه تحذيرات مفاجئة لترامب في أكثر من مناسبة بشأن مخططات اغتيال وشيكة، كان أبرزها خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها تركيا في يوليو/تموز الماضي؛ ورغم أن أجهزة الاستخبارات والأمن الرئاسي الأمريكي استنفرت واتخذت تدابير وقائية مشددة بناءً على تلك البلاغات، فقد تبيّن لاحقاً عدم جديتها وأن الهدف الفعلي منها كان إرباك الزيارة ودفع الرئيس الأمريكي نحو خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وكانت قد حذرت استخبارات إسرائيلية من مخطط إيراني محتمل لاستهداف الرئيس الأمريكي، وعدد من كبار مسؤولي إدارته باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، مشيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تأكدت أيضاً من جانب جهاز استخبارات غربي آخر.
 وقالت الصحيفة، إن جهاز الموساد نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) معلومات بشأن تهديدات إيرانية محددة وحديثة، ما دفع واشنطن إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وتقليص ظهور ترامب العلني، خصوصاً في الفعاليات الخارجية.
 ويقول دبلوماسي أمريكي مقرب من مسؤولين بوكالة الأمن القومي، إن الأمن الرئاسي والاستخبارات ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية، يتحركون مع أي معلومات تتعلق بأمن الرئيس على أنها حقيقية، حتى لو كان هناك ما يثبت عدم صحتها، مشيرًا إلى أن التعامل مع تهديدات باغتيال ترامب ومخاطر تحيط بعائلته ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، قائمة بالفعل بمستويات أعلى منذ فبراير الماضي، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
موقف ترامب من التهديدات
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي المطلع، لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس ترامب يتحرك وراء هذه المعلومات، ليس من منطلق التأكد منها استخباراتيًّا أو تشديد اتخاذ الإجراءات الأمنية، فهذه مهمة قائمة دائمًا ويتم تطوير خطتها على الفور من الأجهزة التي تقوم بواجبها في ذلك.
 ولكن وفق الدبلوماسي الأمريكي، يُستفز ترامب من هذه المعلومات ويتعامل معها بشكل يتعلق بالرغبة في الرد عليها بعمل عسكري على إيران، لافتًا إلى أن ما قدمه نتنياهو له وقت مشاركته في قمة الناتو بأنقرة الصيف الماضي من تحذيرات لاغتياله، لم تكن معلومات ولكنها سيناريوهات.
 واتخذت واشنطن الأسبوع الماضي، إجراءات مشددة لحماية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسط مخاوف متصاعدة من انتقال المواجهة مع إيران إلى عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية أمريكية، داخل الولايات المتحدة وخارجها.  
عامل ضغط إضافي
فيما يرى الباحث في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حسين الديك، أن مثل هذه التسريبات تتحول إلى عامل ضغط إضافي داخل إدارة ترامب، ولا سيما أنها مقدمة من تل أبيب، وهو ما ينعكس على خيارات المؤسسات الأمريكية تجاه إيران، بتصعيد الخيار العسكري والتراجع للوراء عن العملية الدبلوماسية، بجانب توفير مبررات من جهة أخرى لتصعيد العقوبات ورفع الجاهزية العسكرية لدى الولايات المتحدة.
 ولم يعد التصعيد بين واشنطن وطهران محصورًا في ساحات المواجهة العسكرية مع مثل هذه التحذيرات الإسرائيلية التي تحرك الاستهدافات إلى منعطف آخر، بحسب قول الديك، لـ"إرم نيوز"، في وقت يوضع فيه وزير الخزانة ووزير الحرب في قاعدة عسكرية، وتُتخذ تدابير احترازية مع مسؤولين آخرين.
 وتفتح مثل هذه المعلومات، بغض النظر عن التدقيق فيها أو السير وراءها، جبهة جديدة في الصراع الأمريكي الإيراني، بتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية والانتقال إلى استهداف مراكز صناع القرار في واشنطن، ومثل هذه التحذيرات، تضع المؤسسات الأمريكية أمام معادلة معقدة لحماية المسؤولين الكبار، وتذهب بالمواجهة من الشرق الأوسط الى العمق الأمريكي.
 وذكر الديك أن هذه التحذيرات التي خرجت مؤخرًا من تقارير إسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين كبار في واشنطن وتل أبيب، لم توضح ما إن كان هذا الاستهداف سيكون داخل الولايات المتحدة أم خارجها، أم خلال زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى مناطق ذات تجهيزات أمنية "رخوة".
ولفت إلى أن توجيه اتهام إلى إيران بمخطط استهداف للرئيس الأمريكي يحتاج إلى أدلة قوية ومن جهات مستقلة وتأكيدات رسمية، في حين أن الذي خرج عبارة عن تقارير استخباراتية مقدمة في إطار تسريبات صحفية ولم تتضمن حتى الآن إعلانًا رسميًّا سواء من واشنطن أو تل أبيب أو طهران.
واعتبر الديك أن انتقال التهديدات من استهداف المصالح أو العمليات العسكرية إلى رأس السلطة قد تذهب باحتمالات تصعيد أكبر، وتجعل كلفة الخطأ في الحسابات أخطر، بعد أن كانت في السابق العمليات المتبادلة قائمة على استهداف قواعد عسكرية ومنشآت اقتصادية أو مدنية، وهُنا تكمن الخطورة من اعتماد مثل هذه التسريبات على أنها حقيقة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
Play
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
Play
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Live Talk
Play
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
Play
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
علناً
Play
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
Play
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
Play
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
Play
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
Play
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
Play
قصة الجرف تتصاعد.. تحقيقات ولجان تطيح بمراتب - عشرين م٥ - الحلقة ٨٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
Play
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-15
Live Talk
Play
Live Talk
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
Play
صحة العيون بين الحقائق الطبية والخرافات - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-15
علناً
Play
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
Play
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
Play
استديو نون 10-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
Play
ظاهرة أكل الورق 10-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09
Play
سيرة - نصيحة 9-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-09

اخترنا لك
روسيا تعلن إسقاط 230 طائرة مسيرة أوكرانية
17:22 | 2026-11-15
طهران: واشنطن قد تستغل الدبلوماسية لشن هجوم جديد
16:42 | 2026-11-15
اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
16:18 | 2026-11-15
وزير أمريكي: نتلقى تهديدات يومياً والطائرات المسيّرة أكبر المخاوف
15:15 | 2026-11-15
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
14:09 | 2026-11-15
في المكسيك.. كارتلات المخدرات تستخدم المسيرات لاستطلاع حدود أمريكا
13:30 | 2026-11-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.