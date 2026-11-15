خفايا تحذيرات اغتيال ترامب من مخطط ايراني

وأوضحت المصادر الدبلوماسية المطلعة، أنتل ابيب دأبت على تمرير معلومات استخباراتية لواشنطن تتحدث عن محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي أو استهداف محيطه ومقر إقامته، وذلك بالتزامن مع كل جولة مفاوضات أو بوادر تفاهم تلوح في الأفق بين وإيران؛ لافتةً إلى أن هذا النمط يتجدد بالتوازي مع الزيارة الأخيرة التي أجراها مدير جهاز الموساد، رومان غوفمان، إلى الولايات المتحدة ولقائه نظيره مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف.وأضافت المصادر أن الإسرائيلي وجّه تحذيرات مفاجئة لترامب في أكثر من مناسبة بشأن مخططات اغتيال وشيكة، كان أبرزها خلال مشاركته في قمة (الناتو) التي استضافتها في يوليو/تموز الماضي؛ ورغم أن أجهزة الاستخبارات والأمن الرئاسي الأمريكي استنفرت واتخذت تدابير وقائية مشددة بناءً على تلك البلاغات، فقد تبيّن لاحقاً عدم جديتها وأن الهدف الفعلي منها كان إرباك الزيارة ودفع الرئيس الأمريكي نحو خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران.وكانت قد حذرت استخبارات إسرائيلية من مخطط إيراني محتمل لاستهداف الرئيس الأمريكي، وعدد من كبار مسؤولي إدارته باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، وفق ما نقلته صحيفة " هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، مشيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تأكدت أيضاً من جانب جهاز استخبارات غربي آخر.وقالت الصحيفة، إن جهاز الموساد نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) معلومات بشأن تهديدات إيرانية محددة وحديثة، ما دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي ، وتقليص ظهور العلني، خصوصاً في الفعاليات الخارجية.ويقول دبلوماسي أمريكي مقرب من مسؤولين بوكالة ، إن الأمن الرئاسي والاستخبارات ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية، يتحركون مع أي معلومات تتعلق بأمن الرئيس على أنها حقيقية، حتى لو كان هناك ما يثبت عدم صحتها، مشيرًا إلى أن التعامل مع تهديدات باغتيال ترامب ومخاطر تحيط بعائلته ومسؤولين بالإدارة الأمريكية، قائمة بالفعل بمستويات أعلى منذ فبراير الماضي، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بعد مقتل المرشد الإيراني .موقف ترامب من التهديداتوأضاف الدبلوماسي الأمريكي المطلع، لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس ترامب يتحرك وراء هذه المعلومات، ليس من منطلق التأكد منها استخباراتيًّا أو تشديد اتخاذ الإجراءات الأمنية، فهذه مهمة قائمة دائمًا ويتم تطوير خطتها على الفور من الأجهزة التي تقوم بواجبها في ذلك.ولكن وفق الدبلوماسي الأمريكي، يُستفز ترامب من هذه المعلومات ويتعامل معها بشكل يتعلق بالرغبة في الرد عليها بعمل عسكري على ، لافتًا إلى أن ما قدمه نتنياهو له وقت مشاركته في قمة بأنقرة الصيف الماضي من تحذيرات لاغتياله، لم تكن معلومات ولكنها سيناريوهات.واتخذت واشنطن الأسبوع الماضي، إجراءات مشددة لحماية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسط مخاوف متصاعدة من انتقال المواجهة مع إيران إلى عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية أمريكية، داخل الولايات المتحدة وخارجها.عامل ضغط إضافيفيما يرى الباحث في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حسين الديك، أن مثل هذه التسريبات تتحول إلى عامل ضغط إضافي داخل ، ولا سيما أنها مقدمة من تل أبيب، وهو ما ينعكس على خيارات المؤسسات الأمريكية تجاه إيران، بتصعيد الخيار العسكري والتراجع للوراء عن العملية الدبلوماسية، بجانب توفير مبررات من جهة أخرى لتصعيد العقوبات ورفع الجاهزية العسكرية لدى الولايات المتحدة.ولم يعد التصعيد بين واشنطن وطهران محصورًا في ساحات المواجهة العسكرية مع مثل هذه التحذيرات الإسرائيلية التي تحرك الاستهدافات إلى منعطف آخر، بحسب قول الديك، لـ"إرم نيوز"، في وقت يوضع فيه ووزير الحرب في قاعدة عسكرية، وتُتخذ تدابير احترازية مع مسؤولين آخرين.وتفتح مثل هذه المعلومات، بغض النظر عن التدقيق فيها أو السير وراءها، جبهة جديدة في الصراع الأمريكي الإيراني، بتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية والانتقال إلى استهداف مراكز صناع القرار في واشنطن، ومثل هذه التحذيرات، تضع المؤسسات الأمريكية أمام معادلة معقدة لحماية المسؤولين الكبار، وتذهب بالمواجهة من الشرق الأوسط الى العمق الأمريكي.وذكر الديك أن هذه التحذيرات التي خرجت مؤخرًا من تقارير إسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين كبار في واشنطن وتل أبيب، لم توضح ما إن كان هذا الاستهداف سيكون داخل الولايات المتحدة أم خارجها، أم خلال زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى مناطق ذات تجهيزات أمنية "رخوة".ولفت إلى أن توجيه اتهام إلى إيران بمخطط استهداف للرئيس الأمريكي يحتاج إلى أدلة قوية ومن جهات مستقلة وتأكيدات رسمية، في حين أن الذي خرج عبارة عن تقارير استخباراتية مقدمة في إطار تسريبات صحفية ولم تتضمن حتى الآن إعلانًا رسميًّا سواء من واشنطن أو تل أبيب أو .واعتبر الديك أن انتقال التهديدات من استهداف المصالح أو العمليات العسكرية إلى رأس السلطة قد تذهب باحتمالات تصعيد أكبر، وتجعل كلفة الخطأ في الحسابات أخطر، بعد أن كانت في السابق العمليات المتبادلة قائمة على استهداف قواعد عسكرية ومنشآت اقتصادية أو مدنية، وهُنا تكمن الخطورة من اعتماد مثل هذه التسريبات على أنها حقيقة.