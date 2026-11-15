الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض

أعلنت جماعة في (الحوثيون)، الأحد، عن استهداف في العاصمة .

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وقال المتحدث العسكري للجماعة، "استهدفنا بـ6 صواريخ تحشيدات للقوات الحكومية بمعسكر قعوة في لحج". وأضاف "استهدفنا والمركز المالي في بصاروخين باليستيين". وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.