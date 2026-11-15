في المكسيك.. كارتلات المخدرات تستخدم المسيرات لاستطلاع حدود أمريكا

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم دوريات حرس الحدود الأمريكي في قطاع سان ، خيراردو ، أن "التنظيمات الإجرامية تتعاون فيما بينها لرصد تحركات عناصر الدورية ومواعيد عملهم من الجو، وتحديد الأوقات المناسبة لعبور المهاجرين بصورة غير قانونية".وأوضح غوتيريس أن كارتلات "سينالوا" و"خاليسكو الجيل الجديد" وخلايا تابعة لكارتل الإخوة أريانو غيرت أساليب استخدام المسيرات، بعدما كانت تستعملها قبل سنوات لإسقاط شحنات كوكايين تزن بين كيلوغرام وكيلوغرامين داخل الأراضي الأمريكية.وأضاف أن المسيرات باتت تستخدم أساسا للاستطلاع، إذ يعتمد المهربون عليها وعلى الاتصالات الهاتفية لتوجيه المهاجرين وتعديل مساراتهم وتحذيرهم من اقتراب حرس الحدود وإرشادهم إلى نقاط التجمع.وبحسب الصحيفة، تمكنت للحدود الجنوبية التابعة للقيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية من تحييد أكثر من 300 طائرة مسيرة تستخدمها التنظيمات الإجرامية منذ بداية عام 2026.