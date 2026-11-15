وزير أمريكي: نتلقى تهديدات يومياً والطائرات المسيّرة أكبر المخاوف

وصرح مولين وفق شبكة " نيوز": "نتلقى يوميا تهديدات من ، ويعد الرئيس وأفراد عائلته الهدف الأول لإيران، ونحن على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات داخل ".كما حذر من أن عصابات المكسيكية تستخدم تكنولوجيا متطورة بشكل متزايد لنقل المخدرات عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدةوأضاف، أن تواجه للطائرات المسيّرة، تجد السلطات صعوبة في التصدي لها، ما يكشف عن ثغرات خطيرة في قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الجوية.وأشار إلى أن المخاوف لا تقتصر على الحدود، بل تمتد إلى ، بما في ذلك ملاعب ومباريات كرة القدم في المدارس الثانوية، فضلا عن الفعاليات الكبرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028، وشدد على حاجة الولايات المتحدة إلى تعزيز دفاعاتها لمواجهة هذه التهديدات.