ماذا تعني سيطرة تحالف تأسيس السوداني على "مايفول وجبل الطين" في النيل الأزرق؟

وكانت قوات تحالف "تأسيس" قد سيطرت على محليتي الكرمك وقيسان على الضفتين الشرقية والغربية للنيل الأزرق، منذ انفتاحها على إقليم في أغسطس آب الماضي.وقال تحالف "تأسيس" في بيان يوم السبت، "حقق أشاوس قوات تحالف التأسيسي (تأسيس) في إقليم النيل الأزرق/ الفونج الجديد، انتصارات نوعية، حيث تمكنوا من تحرير مناطق (جبل الطين، قمبرتي، مايفول) التابعة لمحافظة باو بإقليم النيل الأزرق/ الفونج الجديد، وألحقوا هزيمة ساحقة بجيش جماعة الإرهابية خلال معارك حاسمة".وأضاف البيان، "تواصل قواتنا تقدمها بثبات لتطهير المناطق المتبقية، وسط حالة انهيار في صفوف الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الأجانب وحركات الارتزاق"، في إشارة إلى الجيش .و "قدّم أبطال قواتنا خلال معارك اليوم، دروساً في الشجاعة والإقدام، وكبّدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عدد كبير من عناصره بين قتيل وأسير، فيما لاذت بقايا فلوله بالفرار، مخلفة كميات من الأسلحة والمعدات الحربية، لتفرض قواتنا سيطرتها الكاملة على هذه المناطق الاستراتيجية بالإقليم"، وفقاً للبيان.وأكدت قوات تحالف تأسيس التزامها الراسخ بحماية المدنيين في المناطق المحررة، والعمل على تأمينهم وصون ممتلكاتهم، بعد تخليصهم من "بطش الجماعات ".كما طمئنت المواطنين بأن سلامتهم تمثل أولوية قصوى، وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية حفاظاً على أرواحهم.وشدد التحالف على أن "قواتنا تبشر جماهير الشعب السوداني وقوى التغيير بأن هذه الانتصارات تمثل خطوة متقدمة نحو فجر الخلاص، وتجدد عزمها على مواصلة التقدم حتى تحرير ما تبقى من معاقل الجماعات الإرهابية، وصولاً إلى بناء دولة سودانية قائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون".وكان القيادي بتحالف "تأسيس" المك أبو شوتال، قال يوم السبت إن قواتهم تتقدم بثبات على المحورين الشرقي والغربي، إذ تبعد القوات عن مدينة الدمازين على لنهر النيل نحو 170 كليو متراً، بينما تبعد نحو 400 كيلو متر عن سد الروصيرص على .أرض الذهبويطلق على إقليم النيل الأزرق "الفونج الجديد" لقب "أرض الذهب والماء" وذلك لتنوعه وامتلاكه لثروات طبيعية هائلة.ويضم الإقليم كذلك موارد المائية ومصادر الطاقة، اذ يمر عبره الأزرق ويعتبر الشريان الأساسي ومصدر الحياة والنشاط الاقتصادي في الإقليم.ويمثل سد وخزان الروصيرص مصدر مهم ورئيسي لتوليد التي تعني الشبكة القومية في البلاد، كما تستفيد منه مشروعات الري الزراعية في عملية التنظيم، كما تستخدم بحيرة الخزان في أنشطة صيد الأسماك الذي يعتمد عليه عدد كبير من السكان في الاقتصاد.ويضم الإقليم مساحات واسعة من الأراضي الطينية الخصبة تتجاوز 4.5 مليون فدان صالحة للزراعة المطرية والمروية، ويعرف كذلك بإنتاج محاصيل أساسية مثل الذرة، والسمسم، والحبوب الزيتية، والقطن، بالإضافة إلى البساتين التي تنتج المانجو والموز والجوافة.وتشير إحصاءات إلى أن الإقليم ينتج نحو 6 ملايين رأس من الماشية، الأمر الذي يغزي النشاط الرعوي.ويحتضن إقليم النيل الأزرق معادن مختلفة تتركز الكثير منها في منطقة جبال الأنقسنا بمحلية باو ومنجم سالي، ومن بينها "الذهب، الكروم، الرخام، والغرانيت، المنغنيز".ويذخر الإقليم بمساحات شاسعة ضمن حزام السافانا الغنية والغابات المدارية، تنتج الأخشاب الصلبة وصمغ الهشاب أو ما يعرف بـ "لصمغ العربي".كما يتميز الإقليم بموقع جغرافي مميز يربط وسط السودان بالشرق والجنوب، ويشترك بحدود مباشرة مع إثيوبيا من الشرق والجنوب الشرقي، ومع جنوب السودان من الجنوب والغرب، مما يجعله معبراً تجارياً واستراتيجياً مهماً.