روسيا تعلن إسقاط 230 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت بذلك وأشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت الطائرات المسيرة المعادية خلال الفترة من الثامنة صباحا إلى الثامنة من مساء يوم الأحد.وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 15 ، في الفترة من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 230 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية والبحر الأسود".